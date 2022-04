Endlich! Das Guntiafest in Günzburg findet dieses Jahr wieder statt

Das traditionelle Stadtfest soll heuer am 25. und 26. Juni stattfinden. Welche Schlüsselrolle die Günzburger Vereine bei der Entscheidungsfindung gespielt haben.

Nach zweijähriger coronabedingter Pause soll das Guntiafest in diesem Jahr wieder stattfinden. Dies hat die Stadtverwaltung nach einer Spitzenrunde unter der Leitung von Oberbürgermeister Gerhard Jauernig entschieden. Das weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannte und beliebte Fest ist für das letzte Juni-wochenende in der Günzburger Innenstadt geplant. Wie in den Vorjahren wird die Veranstaltung gemeinsam durch Stadt und Vereine ausgerichtet.

Wie Oberbürgermeister Jauernig mitteilte, wurde im Vorfeld in enger Abstimmung mit den Vereinen das Für und Wider des Austragens abgewogen. Gemeinsam kam man zu dem Entschluss, das traditionelle Guntiafest in diesem Jahr wieder stattfinden zu lassen. Zu der Entscheidung trugen die Günzburger Vereine maßgeblich bei. "Das Format des Guntiafestes besteht daraus, dass es von den Vereinen mitgestaltet und in großen Teilen auch mitgetragen wird. Das Feedback, das wir auf unsere Befragung zur Austragung aus der Günzburger Vereinslandschaft erhalten haben, war durchweg positiv", so der Oberbürgermeister.

Große Bedeutung für die Vereine und die Wirtschaft vor Ort

Deshalb und wegen der sich zunehmend entspannenden Situation mit dem Coronavirus halte es die Stadtverwaltung für vertretbar, das Guntiafest in diesem Jahr wieder abzuhalten. Mit seiner enormen Anziehungskraft habe das Fest auch für die örtliche Wirtschaft, die Brauerei, die Gastronomie, aber auch für die örtlichen Vereine eine große Bedeutung, so der OB. Dies habe die Entscheidung ebenso begleitet.

"Besonders freue ich mich auf die persönlichen Begegnungen und die einmalige Atmosphäre, die das Stadtfest seit so vielen Jahren verkörpert", sagt Jauernig. Aktuell wird noch das Programm zusammengestellt. Beginn des Festes sei der Nachmittag des 25. Juni, von wo aus sich die Festivitäten bis in die Nacht sowie über den gesamten Sonntag, 26. Juni, erstrecken und zu Musik, Tanz und Fröhlichkeit einladen, teilt die Stadt mit.

Kürzlich war bereits die Entscheidung gefallen, dass auch das Günzburger Volksfest im August heuer wieder stattfinden soll. (AZ)