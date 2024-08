„Endlich wieder dahoim“: Bewohner sind zurück in der Heiliggeist-Spitalstiftung

Walter Wörtz ist glücklich, wieder in Günzburg zu sein. Der Sendener lebt nach einer Operation im Heim der Heiliggeist-Spitalstiftung - zumindest war das bis zum 2. Juni der Fall. Es war der Tag, an dem das Hochwasser kam - und auch in das Heimgebäude eingedrungen ist. „Plötzlich hörten wir ein unheimliches Rauschen, das war wohl der Moment, als das Wasser in die Aufzugschächte gelaufen ist“, erinnert sich der Heimbeirat des Hauses an die dramatischen Stunden. Was folgte, war eine große Rettungsaktion, die Unterbringung in anderen Seniorenheimen im Landkreis - und die tägliche Frage: Wann dürfen wir endlich wieder zurück? Diese Woche war es jetzt so weit: Walter Wörtz und seine Mitbewohnerinnen und -Bewohner sind nach vielen Wochen wieder in ihrer vertrauten Umgebung.

