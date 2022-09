Energiekrise: Günzburg verzichtet auf die Weihnachtsbeleuchtung

Ein Krisenstab der Stadt Günzburg erarbeitet Maßnahmen, wie Energie gespart werden kann – und setzt einige bereits um.

Die drohenden Engpässe und massiven Preissteigerungen im Energiebereich haben die Stadt Günzburg frühzeitig zum Handeln bewogen. Im Juli wurde deshalb, auf Anordnung des Oberbürgermeisters Gerhard Jauernig, ein städtisches Gremium, unter anderem aus Mitarbeitenden des Gebäudemanagements, Verantwortlichen der Straßenverkehrsbehörde sowie der öffentlichen Sicherheit, der Hauptverwaltung und der Günzburger Stadtwerke, gegründet. Der Zusammenschluss hat zum Ziel, Maßnahmen zur Energieeinsparung zu entwickeln, mit deren Umsetzung ein messbarer Beitrag geleistet werden kann.

„Wir als Kommune sehen uns in der Pflicht, alles Mögliche zu tun, um der aktuellen Lage entgegenzuwirken und uns auf alle Eventualitäten vorzubereiten“, so OB Jauernig. Um den städtischen Energieverbrauch zu senken, ist zunächst einmal analysiert worden, welche Bereiche der Stadtverwaltung mit ihren Einrichtungen und Betrieben wie viel Energie verbraucht. Dieser Energiecheck galt auch für das Kommunalunternehmen Stadtwerke Günzburg. Dabei wurde stets das Verhältnis der Wirksam- und Machbarkeit der Maßnahmen miteinbezogen. Das Paket umfasst auch Sofortmaßnahmen und greift bereits realisierte Einsparpotenziale auf.

Was im Günzburger Rathaus umgesetzt wird

Ab sofort erfolgt die Abschaltung der dezentralen Warmwasserbereitung in städtischen Gebäuden. Grundlage dafür ist eine Verordnung, die sich mit der Sicherung der Energieversorgung beschäftigt. Entsprechende Maßnahmen sollen kurzfristig ergriffen werden. Ebenso sind ab Anfang Oktober Senkungen der Raumtemperaturen in städtischen und öffentlichen Gebäuden nach dieser Verordnung geplant. Insbesondere werden dabei nicht oder wenig genutzte Räumlichkeiten sowie Büroräume und Flure einbezogen. Beide genannten Maßnahmen werden unter anderem im Rathaus umgesetzt. Ausgenommen von diesen Vorkehrungen sind Einrichtungen wie Kindertagesstätten, Schulen sowie das Alten- und Pflegeheim der Heiliggeist-Spitalstiftung.

Für die Beckenbeheizung des Günzburger Waldbades wurde bereits im Jahr 2021 eine neue Luftwärmepumpe installiert, die eine Energieeinsparung um 30 Prozent gegenüber der alten Anlage bewirkt. Der Einschaltpunkt der Wärmepumpe wurde in diesem Sommer bereits von 25 auf 23 Grad Celsius gesenkt.

Auch die Beleuchtung gehört zum geschnürten Gesamtpaket: Ab sofort erfolgt die Abschaltung der Außenbeleuchtung öffentlicher Gebäude. Dazu gehört unter anderem die Beleuchtung des Stadtturms und der Frauenkirche. Während diese in der Weihnachtszeit für vier Wochen wieder eingeschaltet werden soll, wird heuer keine zusätzliche Weihnachtsbeleuchtung installiert. Dies beschloss das Gremium der Stadtverwaltung im gemeinsamen Einvernehmen mit der Cityinitiative Günzburg, mit der Maßgabe, für die kommende Weihnachtszeit ein zeitgemäßes und dennoch festliches Ambiente in der Günzburger Innenstadt zu schaffen.

Wo die Weihnachtsbäume kommen und wo sie weichen

Der große Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz sowie die Weihnachtsbäume am Pfarrhofplatz und in den Stadtteilen werden traditionsgemäß aufgestellt und beleuchtet. Da ist nicht überall so: Der Markt Peiting im Landkreis Weilheim-Schongau, stellt den beleuchteten Weihnachtsbaum auf dem Hauptplatz heuer nicht auf. "Der frisst viel Energie und wird – Stand jetzt – nicht kommen", sagte Bürgermeister Peter Ostenrieder dem Münchner Merkur. Auch ein Lichtervorhang am Rathaus soll demnach weichen – das gab es zuvor in der Marktgemeinde 80 Kilometer südwestlich von München noch nie. Im Gegensatz zu Günzburg wird in Peiting aber auf eines nicht verzichtet: auf die Weihnachtsbeleuchtung.

Ab 1. Oktober gehen für mehrere Brücken und Bauwerke die Lichter aus

Ab dem 1. Oktober folgt zusätzlich die Abschaltung aller Illuminationen markanter Bauwerke beziehungsweise Brücken Günzburgs, zu denen unter anderem die Donaubrücke, die Hofkirche sowie die Günzbrücke am Stadtberg zählen.

Bei der Straßenbeleuchtung ist Günzburg bereits sparsam: Die Leuchtstellen, teilt die Stadt mit, sind zu 96 Prozent mit LED-Technik ausgestattet und werden durch ein effizientes System der autarken Dimmung nachts auf bis zu 50 Prozent der Leistung heruntergefahren.

Die Liste der Maßnahmen ist noch nicht vollständig

Die Stadtverwaltung betont, dass das städtische Maßrahmenprogramm mit den dargestellten Vorkehrungen noch nicht abgeschlossen ist. Das Gremium wird weiterhin mögliche Schritte zur Energiereduzierung prüfen. Weitere Sparmaßnahmen werden vor ihrer Verwirklichung zunächst eingehend geprüft. Geplant ist etwa die Umsetzung energiesparender LED-Beleuchtung in den Innenräumen aller öffentlichen Gebäude.

„Uns ist bewusst, dass mit den Maßnahmen auch Einschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger entstehen. Trotzdem müssen auch wir als Kommune in dieser schwierigen Zeit einen Beitrag zum Energiesparen leisten und offen alle Möglichkeiten in Betracht ziehen, die uns helfen, einer Energiekrise mit drastischeren Einschnitten gemeinsam entgegenzutreten“, sagt Oberbürgermeister Gerhard Jauernig. (AZ, ioa)