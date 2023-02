Entgegenkommenden Autofahrer übersehen: Zusammenstoß auf der Staatsstraße

Innerhalb weniger Stunden passieren in Günzburg drei Unfälle. Jedes Mal war wohl Unaufmerksamkeit die Hauptursache.

Den Anfang einer kleinen Unfallserie hat am Dienstagnachmittag eine 62-Jährige gemacht. Sie wollte der Polizei zufolge mit ihrem Auto aus Richtung Offingen kommend von der Staatsstraße 2028 nach links in die Sankt-Erhard-Straße in Richtung Nornheim abbiegen. Dabei übersah sie ein ihr auf der Staatsstraße entgegenkommendes Fahrzeug eines 52-Jährigen. Im Einmündungsbereich kam es zwischen beiden Fahrzeugen zum Zusammenstoß. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 14.000 Euro.

Am frühen Abend schepperte es ein zweites Mal. Eine 24-Jährige fuhr im Bereich des Polizeiohrs auf der Staatsstraße 2510 in Richtung B16. Als sie an der Einmündung zur Bundesstraße verkehrsbedingt anhalten musste, bemerkte eine hinter ihr fahrende 20-Jährige dies zu spät und fuhr auf. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 4500 Euro.

Auf Höhe des Bahnhofsplatzes passiert der dritte Unfall

Am Abend passierte der dritte Unfall in Bahnhofsnähe. Ein 26-Jähriger, der auf der Siemensstraße in Fahrtrichtung Schlachthausstraße unterwegs war, musste laut Polizei auf Höhe des Bahnhofplatzes verkehrsbedingt an einer Ampel anhalten. Ein ihm nachfolgender 66-jähriger Autofahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf das Fahrzeug des 26-Jährigen auf. In diesem Fall beläuft sich der Schaden auf ungefähr 2000 Euro. (AZ)