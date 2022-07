Günzburg

Entscheidung für eine Landesgartenschau in Günzburg steht bevor

Im Zuge der Bewerbung für die Landesgartenschau fand in Günzburg nun ein Ortstermin mit der Bereisungskommission an. Gespannt hören sich die Gäste die Ausführungen von Ottmar Frimmel von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Günzburg an.

Plus Günzburg will irgendwann zwischen 2030 und 2032 eine Landesgartenschau ausrichten. Nun war ein Expertengremium vor Ort und schaute sich alles an.

Von Michael Lindner

Wenn es nach der Stadt Günzburg geht, kommt eine der Landesgartenschauen zwischen 2030 und 2032 in die Große Kreisstadt. Doch diese Entscheidung liegt weder in der Hand von Oberbürgermeister Gerhard Jauernig, dem Stadtrat oder der Verwaltung. Vielmehr ist Günzburg von der Empfehlung eines Expertengremiums abhängig, welches am Donnerstag mehrere Stunden in Günzburg zu Gast war.

