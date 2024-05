Entsorgte Asche führt in Günzburg zu Brand einer Mülltonne

Ein 58-Jähriger entsorgt in Günzburg Asche in einer Restmülltonne, die offenbar noch nicht endgültig abgebrannt war. Es kommt zum Brand.

In der Klingelstraße in Günzburg ist es am Freitagmittag zu einem Feuerwehreinsatz aufgrund einer brennenden Mülltonne gekommen. Bei der Ermittlung zur Brandursache gab ein 58-Jähriger an, dass er tags zuvor Kaminasche im Restmüll entsorgt hätte. Nachdem die Asche wohl noch nicht endgültig abgebrannt war, kam es zur Brandentwicklung. Den Mann erwartet daher ein Bußgeld. (AZ)