Entwurf für die Landesgartenschau: Günzburg wird zur "Stadt am Wasser"

Plus Der Siegerentwurf für das Konzept kommt von einem Architekturbüro aus Berlin. Für die Stadt soll es damit mehr Freizeitflächen und zugänglichere Flüsse geben.

Donau, Günz und Nau – diese drei Flüsse schlängeln sich durch Günzburg oder nah an der Stadt vorbei. Das wollte sich das Berliner Architekturbüro A24 Landschaft für den Wettbewerb um den besten Landesgartenschau-Entwurf zunutze machen. Und das mit Erfolg.

Sie siegen mit ihrem Plan für die "Stadt am Wasser". Oberbürgermeister Gerhard Jauernig sagt bei der Vorstellung des Entwurfs in der Sparkasse Günzburg, dass die Architektinnen und Architekten auf eine ganzheitliche Stadtentwicklung hinzielen, die sowohl Chancen als auch Risiken berücksichtigt. Denn: "Die Landesgartenschau ist nicht nur temporär", sie solle für die Stadt auch danach eine Bereicherung sein, "klug und ökologisch verträglich" geplant werden. Im besten Fall werde Günzburg dadurch "ein neues Gesicht" bekommen. Und so sehen diese Pläne aus.

