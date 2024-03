Günzburg

vor 34 Min.

Er postete "Impfung macht frei", aber sei "nicht der große Nazi"

Plus Die Corona-Politik sei wohl der Anlass für diese volksverhetzenden Motive gewesen, die der Angeklagte auf Facebook teilte. Wie das die Günzburger Richterin sieht.

Von Wolfgang Kahler

Es waren übelste Motive, die der 34-Jährige auf seinem Facebook-Account präsentierte. Darunter bearbeitete er Fotos vom Eingang des früheren Konzentrationslagers Auschwitz, von NS-Diktator Adolf Hitler und einem umgestalteten Judenstern. Wegen dieser volksverhetzenden Darstellungen ist der Vater aus dem südlichen Landkreis vor dem Günzburger Amtsgericht gelandet.

In der Verhandlung vor Richterin Julia Lang gab sich der 34-jährige Vater dreier Kinder geläutert. Seine Reaktion auf die staatsanwaltlichen Vorwürfe: „Das hört sich hart an.“ Aber er räumte seine Verfehlungen ein: „Ich möchte nichts verheimlichen, geschweige denn verleumden oder verharmlosen“, was er gepostet habe. Darunter: Eine Fotomontage des Eingangs des Konzentrationslagers, in dem Tausende jüdische Menschen umgebracht wurden, bei dem „Impfung macht frei“ den Schriftzug „Arbeit macht frei“ ersetzte. Oder einen Judenstern, in dem „ungeimpft“ statt „Jude“ stand, und einen Reichsadler, unter dem „Grünes Reich“ stand und der Satz „Sein Holocaust ist der Mord am eigenen Volk“. Außerdem hatte der Angeklagte ein Foto des Diktators Hitler mit erhobenem Arm veröffentlicht, dazu den Text „Gratulation, liebe Bundesregierung, deutsche Panzer auf russischem Boden, das hat vor euch nur einer geschafft...“. Diese Darstellungen erfüllen den Tatbestand der Volksverhetzung und der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen, so die juristische Einstufung.

