Er stalkte sie monatelang: So litt eine Frau unter ihren Ex-Freund

Plus Ein 47-jähriger Mann musste sich wegen Nachstellung und Beleidigung verantworten. Warum er sich vor Gericht über sein Opfer beklagte und wie er bestraft wird.

„Das geht mir tierisch gegen den Strich“ machte der Angeklagte seinem Ärger Luft. Der 47-Jährige hat gleich zweimal mit der Justiz zu tun. Weil er seine Ex-Freundin monatelang gestalkt und schließlich noch übel beleidigt hat, bekam er einen Strafbefehl über 1500 Euro und soll in einem Zivilverfahren zusätzliches Geld zahlen. Über diese „Doppelbestrafung“ beklagte sich der Mann in der Verhandlung beim Günzburger Amtsgericht.

Was der Angeklagte mit seinem Einspruch gegen den Strafbefehl bezwecke, fragte ihn Richterin Julia Lang. „Dass ich von den Kosten runterkomme“, lautete seine Antwort. Angeblich müsse er 6000 Euro zahlen, die ihm das Familiengericht auferlegt habe.