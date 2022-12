Er war einsam und arbeitslos: Männer wegen Kinderpornos vor Gericht in Günzburg

Plus Zwei Angeklagten wurde in Günzburg wegen Besitz pornografischer Fotos und Videos von Kindern der Prozess gemacht. Warum das Gericht unterschiedlich urteilte.

Mit schärferen Gesetzen will der Staat Besitz und Verbreitung von kinder- und jugendpornografischen Inhalten härter verfolgen. Tätern, die mit derartig abstoßenden Bildern und Videos erwischt werden, droht nun Gefängnisaufenthalt von mindestens einem Jahr. Einen 40-Jährigen hat das Amtsgericht Günzburg jetzt wegen dieser Delikte zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, ein 63-Jähriger kam dagegen mit einer Geldstrafe davon. Beide behaupteten, die Dateien wegen persönlicher Probleme genutzt zu haben.