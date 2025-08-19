Erfolgreiche Schwarzgurtprüfung bei der Sportschule Sonner

Kurz vor den Sommerferien fand eine besondere Taekwondo-DAN-Prüfung in der Sportschule Sonner statt. Die Veranstaltung unterschied sich in vielerlei Hinsicht von herkömmlichen Prüfungen und wurde von den Großmeistern Heinrich Magosch (9. DAN) und Günter Sonner (9. DAN) geleitet. Zusätzliche Aufwertung erhielt die Prüfung durch die Anwesenheit eines renommierten Prüfers der World Taekwondo Federation: Großmeister Chang Jae Hee (9. DAN) aus München ergänzte das Prüfungsgremium mit seiner internationalen Lizenz. Die Prüfung mit insgesamt 13 Teilnehmenden beeindruckte nicht nur durch das hohe Leistungsniveau, sondern auch durch die große Altersvielfalt der Sportlerinnen und Sportler. Taekwondo zeigte sich hier einmal mehr als Sportart für alle Altersgruppen – mit Leidenschaft, Disziplin und Ausdauer war das gemeinsame Ziel klar: der schwarze Gürtel. Folgende Sportlerinnen und Sportler der Sportschule Sonner überzeugten mit überdurchschnittlichen Leistungen und durften sich über folgende Graduierungen freuen: 1. Poom (Jugendschwarzgurt): Christoph Rohland und Mark Teske. 1. Dan: Melanie Brucker. 2. Dan: Benjamin Kammerer, Veronika Helgemeir. In Bestform präsentierte sich Sandra Federle. 17 Jahre nach ihrer Prüfung zum 1. Dan wollte sie es nochmal wissen und wurde aufgrund ihrer Leistung als Prüfungsbeste in der Gruppe ausgezeichnet. Die Prüflinge zeigten eindrucksvoll, dass sie über das technische Können, die erforderlichen Fertigkeiten und den notwendigen Willen verfügen, um den schwarzen Gürtel mit Stolz zu tragen. Das intensive Training und die engagierte Arbeit der Trainerinnen und Trainer trugen maßgeblich zu diesem Erfolg bei. Die erfolgreiche DAN-Prüfung unterstreicht erneut die hohe Qualität der Ausbildung an der Sportschule Sonner. Zum Schluss der Prüfung gab Günter Sonner allen Teilnehmern seinen Slogan mit auf den Weg: „nach der Prüfung ist vor der Prüfung, denn Ziele sind im Leben wichtig."

