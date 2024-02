Erklär-Bären wecken beim Spieletag in Günzburg die Lust am Ausprobieren

Auch bei der 20. Auflage des Spieletags in Günzburg nutzen große und kleine Fans die Chance, Klassiker und Neuerscheinungen auszuprobieren.

Spielespaß auf allen Ebenen des Forums am Hofgarten gab es am Sonntagnachmittag zum 20. Mal beim Spieletag der Volkshochschule Günzburg, der Kommunalen Jugendarbeit, der Stadt Günzburg und dem Huch-Spieleverlag. Rund 300 Besucherinnen und Besucher waren gekommen, um neue Spiele kennenzulernen.

Unter den Ersten, als sich um 13 Uhr die Türen öffnen, sind Luise (11) und ihre Brüder Philipp (9) und Fridolin (6) aus Ichenhausen. Mit ihrem Papa Max (43) besetzen sie einen der ersten Tische und legen los. „Ich finde den Spieletag toll, weil man mit der Familie so viele Spiele ausprobieren kann.“ Ihr Bruder Philipp pflichtet ihr bei: „Hier wird einem nie langweilig“. Vater Max studiert gerade die Spielanleitung von Team 3. „Hier gibt es eine tolle Auswahl. Man kann reinschnuppern in die Spiele und sie erleben, nicht nur drüber lesen.“ „Und wenn uns ein Spiel gefällt, können wir es kaufen und zu Hause weiterspielen“, ergänzt Luise. So wie mit ihrem aktuellen Familien-Lieblingsspiel, dem Klassiker „Spiel des Lebens“, das sie im letzten Jahr hier im Forum kennengelernt hatten.

Das Günzburger Forum wurde bereits zum 20. Mal zum Spieleparadies. Foto: Claudia Schöppl

Seit dem frühen Morgen war Nina Hartinger von der Kommunalen Jugendarbeit des Landkreises und ihr Team aus zehn jungen Ehrenamtlichen aktiv, um die mehr als 1000 Brett-Spiele aufzubauen und den Spieletag vorzubereiten. „Wir sind ein super eingespieltes Team mittlerweile, denn viele machen seit Jahren mit“. Einer von ihnen ist Jonas (23). Er schätzt die Atmosphäre im Team und zwischen den Besucherinnen und Besuchern: „das große Zusammen. Leute begegnen sich an der Ausleihe, geben sich Tipps, tauschen sich aus.“ Seine Kollegin Selina (23), die seit fünf Jahren dabei ist, motiviert die Freude der Menschen, die sie erlebt, wenn die Leute die Spiele, die sie ihnen empfohlen hatte, begeistert zurückgeben.

Spieletag in Günzburg: Die Erklär-Bären helfen weiter

Damit die Spiel-Interessierten nicht so viel Zeit für das Lesen von Spielanleitungen aufwenden müssen und mehr Spiele ausprobieren können, gibt es zum ersten Mal „Spiel-Erklär-Bären“. Spiele-Experten und -Expertinnen wie Marc Hettich, Geraldes Pereira Ferreira vom Spieletreff Krumbach, Claudia Stierlin aus Kötz und Hartmut Witt vom Spiele-Spazz aus Ulm sind mit blauen Westen ausgestattet gut sichtbar unterwegs und helfen weiter. „Es macht Spaß, Leute mit meiner Leidenschaft für Brettspiele anzustecken“, meint Marc Hettich.

Hartmut Witt, Claudia Stierlin, Geraldes Pereira Ferreira und Marc Hettich halfen als "Erklär-Bären und-Bärin" weiter. Foto: Claudia Schöppl

Das Angebot, sich die Spiele erklären und beraten zu lassen werde enorm gut angenommen, meint Nina Hartinger von der kommunalen Jugendarbeit. „Viele Menschen freuen sich, wenn sie die Spielanleitung nicht lesen müssen“ So zum Beispiel Conny (58), Christine (59) und Wilma (60) aus Jettingen, Goldbach und Günzburg, die zum ersten Mal zum Spieletag gekommen sind und jetzt mit Marc Hettich zusammen spielerisch die Sieben Weltwunder auf dem Brett bereisen. Neu waren auch die „Meet & Play“-Tische, an denen die Spiel-Erklär-Bären Spiele aufgebaut hatten, an denen auch Leute, die alleine oder zu zweit gekommen waren, mit anderen gemeinsam spielen konnten. Herrmann Hutter vom Verlag Huch fügt hinzu: „Die begeisterten Kinder und Erwachsenen zeigen, dass analoges Spielen eine tolle Freizeitbeschäftigung ist und Generationen verbindet.“

Zusätzlich zum Ausleih-Angebot gab es Informationen und Gewinnspiele vom Kinderschutzbund, der Familienregion, der AOK und Sparkasse sowie ein Kinder-Schmink-Angebot und ein Mitmach-Turnier des Huch-Verlags. Bei diesem kamen Fridolin und Philipp unter großem Applaus der Umstehenden ins Finale und konnten nach fünf Stunden Spielespaß nicht nur mit neuen Anregungen, sondern auch mit zwei neuen Familien-Spielen „Cheese Master“ und „'ne Tüte Chips“ als Gewinn nach Hause gehen und dort weiterspielen. Und vielleicht konnten sie auch den Papa im Erdgeschoss beim erstmals veranstalteten privaten Spiele-Flohmarkt noch überzeugen, dass die ein oder andere bunte Schachtel unbedingt auch noch ins heimische Spiele-Regal müsse. (AZ)