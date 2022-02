Ermittlungen nach Corona-Demos in Günzburg: So ist der Stand

Unter anderem wegen Volksverhetzung und Beleidigung ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Teilnehmer der Demos in Günzburg. Das sagt nun die Behörde.

Die Polizei hatte Anzeige erstattet gegen Teilnehmer der Demos in Günzburg, die sich gegen die Corona-Maßnahmen und das Impfen richten. Es ging um die Kundgebungen am 7., 14. und 21. Dezember vergangenen Jahres, konkret um eine Frau und zwei Männer. Oberstaatsanwalt Thorsten Thamm von der Staatsanwaltschaft Memmingen erklärt nun auf Anfrage unserer Redaktion, dass die Ermittlungen in einem Fall bereits eingestellt wurden.

Die Äußerungen der Frau, gegen die unter anderem wegen Beleidigung und Volksverhetzung ermittelt wurde, seien als strafrechtlich nicht relevant eingestuft worden beziehungsweise hätten nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden können, zumal die Meinungsfreiheit hier mitberücksichtigt werden müsse.

Strafrechtliche Relevanz von Plakaten wird geprüft

Gegen die beiden Männer, die Plakate mit Vergleichen zu KZ-Arzt Mengele und Bundesgesundheitsminister Lauterbach gezeigt hatten, laufen die Ermittlungen hingegen weiter. Hier geht es um den Straftatbestand der gegen Personen des politischen Lebens gerichtete Beleidigung, üble Nachrede und Verleumdung. Weitere Anzeigen im Zusammenhang mit Corona-Demos im Landkreis Günzburg liegen der Staatsanwaltschaft derzeit nicht vor. (cki)