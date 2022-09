Erneuerbare Energien: Grüne stellen Kreis-Vorreiterrolle in Frage

Mit Blick auf die Nachbarlandkreise relativieren die Landkreis-Grünen Alfred Sauters Ansicht, der Kreis Günzburg sei bei erneuerbaren Energien ein Vorzeige-Kreis.

Der Landkreis Günzburg als Vorreiter in Sachen erneuerbare Energien? Diesen Eindruck versuchte der fraktionslose Landtagsabgeordnete Alfred Sauter in einer Pressemitteilung Anfang September zu vermitteln. Max Deisenhofer, Landtagsabgeordneter der Grünen, rückt Sauters Stellungnahme nun in ein anderes Licht. Auch die Grünen im Kreis bewerten die Lage entschieden anders und finden deutliche Worte.

Der fraktionslose Landtagsabgeordnete Alfred Sauter hat dem Landkreis Günzburg in Sachen erneuerbare Energien ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt und ihm sogar eine "Vorreiterrolle" bescheinigt. Fast 80 Prozent des Gesamtstromverbrauchs im Kreis Günzburg haben sich nach Sauter mit erneuerbaren Energien abdecken lassen. Der Kreis Günzburg würde mit seinem hohen Erholungswert und der vielen Natur eine Vorreiterrolle einnehmen und regenerativen Naturstrom aus Solar- und Biogasanlagen sowie Wind und Wasserkraftwerken in hohem Anteil selbst gewinnen, ließ Sauter in einer Pressemitteilung verlauten. Darin heißt es weiter, dass Bayern pro Jahr mehr Strom aus Wasserkraft erzeuge, als das Land Rheinland-Pfalz insgesamt aus erneuerbaren Energien. Das ambitionierte Ziel von 80 Prozent Ökostrom, das nach bundesweiter Gesetzesvorgabe bis 2030 erreicht werden soll, habe der Landkreis Günzburg schon jetzt so gut wie erreicht, lobt Alfred Sauter.

Max Deisenhofer: Vergleich soll vom eigenen Versagen ablenken

Für den Landtagsabgeordneten Max Deisenhofer (Grüne) und seine Günzburger Parteifreunde war das zu viel der lobenden Worte – mehr noch: Sauters Lobeshymne stieß auf breites Unverständnis. "Der Freistaat Bayern ist das Bundesland, das mit Abstand am meisten von russischem Gas abhängig ist. Solange wir in der Wärme- und Energieversorgung weiter hauptsächlich Gas und Öl verbrennen, bringt uns auch der sauberste Strom nur bedingt voran. Die CSU und ihr seit der Maskenaffäre fraktionsloser Abgeordneter Alfred Sauter messen sich noch dazu mit Ländern wie Rheinland-Pfalz, ein hinsichtlich der Fläche und der Einwohnerzahl völlig unangebrachter Vergleich, der vom eigenen Versagen ablenken soll."

Maximilian Deisenhofer, Landtagsabgeordneter der Grünen, relativiert die Einschätzung des fraktionslosen Landtagsabgeordneten Alfred Sauter zum Ausbau erneuerbarer Energien im Kreis Günzburg. Foto: Bernhard Weizenegger

Alfred Sauters Zahlen seien reines Ablenkungsmanöver

Deutlich aussagekräftiger sei laut den Kreis-Grünen ein Blick in die benachbarten Landkreise, die eine ähnliche Siedlungs- und Flächenstruktur aufweisen wie Günzburg. "Dillingen produziert mit 135 Prozent mehr Ökostrom als es selber benötigt, gefolgt vom Ostallgäu mit 125 Prozent. Auch Aichach-Friedberg (116 Prozent) und Donau-Ries (97 Prozent) liegen deutlich vor uns und zeigen, was möglich wäre. Wie man bei einem Wert von 80 Prozent von ambitionierten Zielen sprechen kann, ist mir schleierhaft", sagt der Sprecher der Grünen Kreistagsfraktion Kurt Schweizer. Bei den Grünen im Kreis Günzburg ist man sich unterdessen einig: Sauters Zahlen seien ein reines Ablenkungsmanöver.