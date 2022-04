Erst an der dritten Betonsäule stoppt eine Alkoholfahrt in Wasserburg

Der 31-jährige Fahrer streifte bei seiner unkontrollierten Fahrt im Günzburger Stadtteil Wasserburg zwei der Säulen und ein Hoftor. Auch der Wagen des Mannes ist massiv beschädigt.

Ein 31 Jahre alter Mann hat am frühen Montagmorgen mit seinem Auto die Ortsstraße im Günzburger Stadtteil Wasserburg befahren. Dabei streifte er mit dem Wagen zwei Betonsäulen und ein Hoftor. Sowohl die Säulen als auch das Tor sind der Polizei zufolge massiv beschädigt worden. Zum Stillstand kam das ebenfalls stark beschädigte Auto erst an einer dritten Betonsäule.

Der Fahrer wies eine deutliche Alkoholisierung auf, weswegen er eine Blutprobe abgeben musste. Zudem wurde ihm sein Führerschein abgenommen. Der 31-Jährige blieb unverletzt. An seinem Wagen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Alkohol im Blut hatte auch ein 49-jähriger Autofahrer am Ostermontagabend. Polizisten stellten während einer Verkehrskontrolle in Leipheim bei ihm Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Test erbrachte eine Atemalkoholkonzentration von mehr als 0,5 Promille. Den Mann erwarten, so die Polizei, nun ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot. (AZ)