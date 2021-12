Erwachsene Personen bei drei Ladendiebstählen ertappt

In Günzburg, Ichenhausen und Leipheim wurden Erwachsene bei drei Ladendiebstählen ertappt. Dabei ging es nicht um große Summen.

Ein Ladendetektiv beobachtete am frühen Mittwochabend in einem Verbrauchermarkt in der Augsburger Straße in Günzburg einen Kunden, der dort offensichtlich alkoholische Getränke stahl. Der Detektiv verständigte die Polizei. Bei der Befragung stellten die Beamten fest, dass der 44-Jährige zwei Flaschen Schnaps im Wert von mehr als 70 Euro gestohlen hatte. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachtes des Diebstahls.

33-Jährige stiehlt Waren im Wert von 40 Euro in Ichenhausen

Beim zweiten Diebstahl in einem Supermarkt in der Günztalstraße in Ichenhauen wurde am gleichen Nachmittag eine 33-Jährige beim Diebstahl von Nahrungsmitteln und anderen Gegenständen im Wert von mehr als 40 Euro beobachtet. Eine Verantwortliche des Geschäftes verständigte daraufhin die Polizei. Gegen die tatverdächtige Frau leiteten die Beamten der Polizeiinspektion ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des Diebstahls ein.

Ware im Wert von etwa 15 Euro versuchte ebenfalls am Mittwochnachmittag eine 42-jährige Frau in Leipheim stehlen. In einem Verbrauchermarkt in der Augsburger Straße wurde sie dabei ertappt, wie sie unter anderem eine Schere entwendete. Ein Verantwortlicher des Marktes hielt die Dame fest und übergab sie schließlich der Polizei. Die Frau wird nun wegen des Verdachts des Diebstahls angezeigt. (AZ)