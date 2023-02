Es gibt eine Auszeichnung für mehr Artenvielfalt in Günzburger Gärten

Ein naturnaher Garten leistet nicht nur einen Beitrag zur Artenvielfalt, sondern wird auch mit einer Plakette belohnt. Im Landkreis Günzburg fehlt nur noch die Jury dafür.

Amsel, Drossel, Fink und Star sollen nicht nur bei der Vogelhochzeit erscheinen, sondern mithilfe des Projekts "Vogelfreundlicher Garten" auch in heimischen Gärten Einzug finden. In diesem Jahr zeichnet der Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) zum zweiten Mal Gärten aus, deren Beschaffenheit einen ganzjährigen Lebensraum für Tiere und Pflanzen bietet. Durch eine artgerechte Gestaltung von Gärten können die Besitzer und Besitzerinnen die Kulisse für ein vielfältiges Zusammenspiel der Natur schaffen.

Carola Bria, Projektleiterin des LBV, verrät, was die Bedeutung solcher vogelfreundlichen Gärten ausmacht: "Es geht bei diesem Projekt nicht nur um Vögel, sondern um viel mehr: Es geht um Strukturen, um Artenvielfalt, die ich in meinen Garten bringen kann." Wer das bietet, soll dies auch nach außen dokumentieren können – mit einer Plakette, die der LBV verleiht. Die Auszeichnung soll Menschen motivieren, sich im eigenen Garten mehr für diese Vielfalt einzusetzen. So könnten etwa Hecken, Sträucher und Blühflächen über das gesamte Jahr hinweg Nahrungsquellen und Rückzugsorte für verschiedene Tierarten darstellen.

Ökosystem Garten: Drei Gärten wurden 2022 im Landkreis Günzburg ausgezeichnet

Ein lebendiger Garten bildet die Voraussetzungen für ein funktionierendes Ökosystem im privaten Grün, sagt Bria. Vielfältige Lebensräume locken stets neue Bewohner an. So könne bereits die Integration von Totholz und Laub einen Garten "updaten". Und auch die Besitzerinnen und Besitzer profitieren von einem belebten Garten: "Für uns Menschen ist es auch etwas Besonderes, diese Natur erleben zu dürfen. Da kommt man runter, man entdeckt und man lernt viel."

Mit dieser Plakette werden Gärten für ihre Naturnähe und die Schaffung von Lebensräumen für Tiere ausgezeichnet. Foto: Carola Bria

Vergangenes Jahr bewerteten 300 ehrenamtliche Juroren und Jurorinnen bayernweit 1250 Gärten als vogelfreundlich. Drei Plaketten gingen an Gärten im Landkreis Günzburg, 49 Anmeldungen sind noch offen. Astrid Glatz aus Jettingen-Scheppach ist die Besitzerin von einem der ausgezeichneten Gärten. Diesen bezeichnet sie als ihren Erholungsraum: "Hier kann meine Seele abhängen. In der Natur komme ich zu mir und kann mich zurückziehen." Die Vielfalt an Pflanzen und Kräutern nutze sie zudem zur Selbstversorgung.

Garten soll ein Rückzugsort für Mensch und Tier sein

Dabei achte sie auf die Natürlichkeit ihres Gartens. "Der Mensch greift schon genug in die Natur ein. Bei mir darf viel wachsen, auch sehr viele einheimische Gehölze." Das zieht nicht nur Spatz und Co. in ihr privates Paradies. "Jeden Tag entdeckt man etwas Neues!", sagt die 68-Jährige und freut sich. Durch ihren Anspruch, alles aus ihrem Garten wiederzuverwenden und damit Lebensräume zu schaffen, unterstützt sie nicht zuletzt den Naturschutz, der ihr am Herzen liegt.

Der Garten von Astrid Glatz erhielt 2022 die Auszeichnung "Vogelfreundlicher Garten". Foto: Ines Wendekamm

Ein vogelfreundlicher Garten bedeute jedoch viel Arbeit. Während der Sommersaison verbringt Glatz bis zu sieben Stunden mit der Pflege der Blumen, Sträucher und Bäume. In der Beobachtung, wie wohl sich die Tiere in ihrem Garten fühlen, habe sie ihre Leidenschaft gefunden. Ganz egal, ob es eine neue Schmetterlingsart oder der altbekannte Igel ist. Auch Carola Bria berichtet davon, dass ein lebendiger Garten sie dazu motiviert, immer Neues auszuprobieren. Das wünsche sie sich auch für die Gärten der Region.

Für den Bewertungszeitraum vom 2. April bis zum 15. Oktober 2023 benötigt der LBV besonders im Landkreis Günzburg neue Jury-Mitglieder, die vogelfreundliche Gärten bewerten, denn da hat sich bislang niemand gefunden.

Der LVB veranstaltet am 1. März einen bayernweiten Online-Informationsabend für Interessenten, die Teil der Gartenjury werden möchten. Eine nähere Beschreibung des Projekts und der Teilnahmebedingungen finden Interessierte auf der Website www.lbv.de.