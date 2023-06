Essen anbrennen lassen: Feuerwehr rückt aus

Eine 18-Jährige ist beim Kochen unaufmerksam. Durch den Rauch wird die Brandmeldeanlage ausgelöst.

In einer Unterkunft in der Maria-Merian-Straße hat eine 18-jährige Bewohnerin aus Unachtsamkeit am Montagmittag das Essen beim Kochen anbrennen lassen. Durch die Rauchentwicklung wurde laut Polizei die Brandmeldeanlage des Objektes ausgelöst und die Feuerwehr alarmiert. Diese musste allerdings keine Hilfeleistung ausführen. Das Essen landete ungenießbar im Müll. (AZ)