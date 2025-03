Essen auf dem Herd vergessen: Feuerwehr muss ausrücken

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Lerchenweg in Leinheim hat am Sonntagnachmittag seine Pfanne mit Essen auf dem eingeschalteten Herd in seiner Wohnung vergessen. Ein Nachbar nahm daraufhin den Feueralarm sowie den entstehenden Brandgeruch wahr und verständigte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr lüftete die verrauchte Wohnung, in der es zu keiner offenen Brandentwicklung kam. Gegen den Verursacher wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, heißt es im Polizeibericht. (AZ)

