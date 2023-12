Eurodance und Glockenklänge im Günzburger Forum

Plus Im Rahmen der "Klingenden Bergweihnacht" bringen vier hochkarätige Künstlerinnen und Künstler Klassiker und Neuinterpretationen bekannter Lieder auf die Bühne.

Im Günzburger Forum gab es am Samstagnachmittag eine bunte Weihnachtsshow mit volkstümlicher Musik und Schlager. Nadin Meypo verband zunächst Eurodance mit karibischen Elementen und deutschen Schlager mit der italienischen Variante. Musik mit italienischem Einschlag gab es auch von Alexandra Hofmann, die früher mit ihren Geschwistern musizierte.

Patrick Lindner zeigte bei seinem Auftritt, dass er von der volkstümlichen Musik zum Schlager übergegangen ist. Aus seinen Anfangsjahren präsentierte er das Walzerlied „Die kleinen Dinge des Lebens“. Deutlich mehr elektrische Klänge gab es in seinem aktuellen Stück „Alle deine Farben“. Gerhard „Geri“ Schwann war bis zur Auflösung der Truppe Mitglied der legendären Klostertaler. Er präsentierte sich bei der Show als Multiinstrumentalist mit Alphorn, Dudelsack, steirischer Harmonika und Saxofon.