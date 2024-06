Günzburg

vor 48 Min.

Evakuierungen im Tierheim: So haben Vierbeiner das Hochwasser überstanden

Plus Das Günzburger Tierheim "Arche Noah" musste gleich zweimal alle Tiere evakuieren. Wie es ihnen erging und wofür Tierheimleitung Laura Schuster dankbar ist.

Von Jana Korczikowski

Das Tierheim muss evakuiert werden, alle Tiere müssen raus – als die Mitarbeitenden des Tierheims "Arche Noah", das in der Heidenheimer Straße in Günzburg unweit der Donau und Nau gelegen ist, diese Nachricht am Sonntag weitergaben, musste es schnell gehen. "Zehn Minuten später waren schon die Ersten da, um zu helfen", erzählt Laura Schuster. Die Vorsitzende des Günzburger Tierschutzvereins und Tierheimleiterin ist froh über die große Unterstützung der freiwilligen Helfer. "Einige Tiere konnten zu privaten Pflegestellen und mit anderen konnten wir ins BKH." Dort sei kurzerhand ein stillgelegtes Haus für die Vierbeiner freigemacht worden.

"Auch wenn die Lage aufgrund der Evakuierung des Tierheims natürlich schwierig war, haben unsere Hunde die Exklusivzeit mit ihren Bezugspersonen genossen", hieß es in einem Beitrag in den sozialen Medien. Da wurde sogar gemeinsam Tatort geguckt, wie Bilder zeigen, die dem einen oder anderen in dieser schwierigen Situation bestimmt das Herz erwärmt haben. Erfreulich war dann Montagfrüh die Information, dass alle Tiere wieder zurück dürften. Die Freude währte aber nur kurz.

