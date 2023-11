Günzburg

Evangelischen Gemeindehäusern im Dekanat Neu-Ulm droht das Aus

Plus Im Dekanat Neu-Ulm führt der Rückgang der Kirchenmitglieder zu drastischen Sparmaßnahmen. Bis 2050 rechnet die Kirche mit einer Halbierung der Mitgliederzahl.

Von Wolfgang Kahler

Die evangelische Kirche in Bayern schrumpft. Bis 2050 wird mit einer Halbierung der Mitgliederzahlen gerechnet. Das hat erhebliche Auswirkungen auf die Finanzen durch rückläufige Kirchensteuer und erfordert teils drastische Sparmaßnahmen. Im Dekanat Neu-Ulm wird der Bestand an Gemeindehäusern und Pfarrwohnungen reduziert werden müssen, wie auf der Synode, dem Kirchenparlament, in Günzburg klar wurde.

Im Mittelpunkt der Versammlung von 63 Synodalen aus 26 Kirchengemeinden mit etwa 50.000 evangelischen Christen in einem Gebiet von Dillingen bis Babenhausen stand der Gemeindehausbedarfsplan. Das Konzept dafür stammt von Felix Pause, Rechtsreferent der bayerischen Landeskirche, wie Dekan Jürgen Pommer aus Neu-Ulm ankündigte. Wegen geringerer finanzieller Mittel aufgrund der weiter stark rückläufigen Mitgliederzahlen „muss der Immobilienbestand noch stärker an den voraussichtlichen Bedarf angepasst werden“, sagte Pause.

