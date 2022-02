Exhibitionist nach Wiederholungstat in Günzburg von Polizei ermittelt

Das zweite Mal wurde ihm zum Verhängnis: Einen Exhibitionisten kann die Polizei nach zwei Taten in Günzburg ermitteln. Nun gibt es ein Strafverfahren.

Nach zwei exhibitionistischen Taten ist es der Polizei mit umfangreichen Ermittlungen gelungen, einen 33-jährigen Mann als Tatverdächtigen zu ermitteln. Der erste Fall ereignete sich am 13. Dezember vergangenen Jahres. In den frühen Morgenstunden bemerkte eine Frau gegen 5.15 Uhr einen bislang unbekannten Mann im Wasserburger Weg, der sich offensichtlich in der Öffentlichkeit befriedigte, und meldete dies der Polizei.

Exhibitionist zum zweiten Mal in Günzburg von gleicher Zeugin gemeldet

Am Folgetag hatte die Frau diesen Mann wieder in unmittelbarer Nähe einer Bäckerei im Kötzer Weg gesehen. Hierbei hatte der Mann sein Geschlechtsteil ebenfalls entblößt. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachtes exhibitionistischer Handlungen eingeleitet. (AZ)