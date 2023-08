Exhibitionist zeigt sich am Günzriedweiher

Ein Mann befriedigt sich selbst und sucht den Blickkontakt zu einer Frau. Als diese die Polizei rufen möchte, flüchtet der Unbekannte.

Eine Frau, welche sich im Uferbereich vom Günzriedweiher an der Schwarzäckerstraße zwischen Wasserburg und Kötz aufhielt, hat am Samstagmittag gegen 11.30 Uhr einen Exhibitionisten bemerkt. Der nur mit einem T-Shirt bekleidete Mann stand an einem Gebüsch, befriedigte sich selbst und suchte den Blickkontakt zu der Dame. Als diese dem Mann zurief und ankündigte, die Polizei zu verständigen, flüchtete der Täter. Der Mann war mittleren alters, etwa 1,8 Meter groß bei kräftiger Statur und hatte braune Haare. Er war mit einem lilafarbenen T-Shirt bekleidet. Personen, welche Hinweise zu dem Mann geben können oder ebenfalls durch ihn belästigt wurden, sollen sich bei der PI Günzburg unter Telefon 08221/9190 melden. (AZ)