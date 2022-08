Für GZ-Leser gab es auf dem Günzburger Volksfest exklusive Einblicke

Plus Bierzapfen im Festzelt, gratis Autoscooter fahren und Schoko-Früchte probieren. Das erlebten die Gewinner bei der exklusiven Führung auf dem Günzburger Volksfest.

Sie hat gerade das erste Mal in ihrem Leben Bier gezapft und würde es sofort wieder machen, sagt Regina Kraus. Die Scheppacherin ist eine von 22 Lesern unserer Zeitung, die einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des Günzburger Volksfests gewonnen hat. Das Bierzapfen im Festzelt war nur eine von vielen interessanten Stationen, die die Gewinner erwartete.