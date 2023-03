So sieht es im neuen Themenbereich "Lego Mythica" im Legoland aus

Exklusiv Bis zur Eröffnung am 25. März wird in Lego Mythica nichts mehr auf die aktuellen Bauarbeiten und Achterbahn-Tests hinweisen. Der drei Meter hohe Himmelslöwe ist schon da.

Noch etwas mehr als drei Wochen müssen sich die Besucher gedulden, dann startet das Legoland in Günzburg in seine 21. Saison. Obwohl die Gäste erst ab dem 25. März hereingelassen werden, herrscht im Freizeitpark bereits geschäftiges Treiben. Das liegt vor allem an der Großbaustelle Lego Mythica, dem neuesten Themenbereich des Legolands. Auf 12.000 Quadratmetern sind laut Projektleiter Markus Oßwald bis zu 50 Bauarbeiter von zehn Firmen beschäftigt, um unterschiedlichste Arbeiten zu erledigen. Außerdem laufen die Testfahrten für die neue Flügelachterbahn. Die Günzburger Zeitung erhielt nun einen exklusiven Einblick hinter die für die Öffentlichkeit noch verschlossenen Tore.

23 Bilder So spektakulär wird der neue Themenbereich Mythica im Legoland Foto: Bernhard Weizenegger

Mehr als 15,5 Millionen Euro investiert die Muttergesellschaft Merlin Entertainments mit Lego Mythica in den Standort Günzburg. Derzeit wird in dem neuen Themenbereich noch an allen Ecken und Enden geschraubt, gehämmert und getestet. Während die einen bereits die ersten Sträucher für einen optisch ansprechenden Außenbereich pflanzen, stehen zwei Männer nur wenige Meter entfernt auf einem Stahlgerüst. Sie arbeiten gerade an einem Stahlgerüst für den neuen Spielplatz Lavaland, der sich in der Mitte von Lego Mythica befindet. Dass dort einmal eine Rutsche, thematisch passend zum neuen Bereich mit einem Lava-Drachen, für die kleineren Besucher stehen wird, ist nur zu erahnen. Die Arbeiten befinden sich laut Lena Erhardt von der Presseabteilung des Legolands trotzdem im Zeitplan.

Legoland-Himmelslöwe Maximus besteht aus fast 700.000 Lego-Steinen

So schön der Spielplatz einmal sein wird, die Blicke der meisten Besucher gehen ziemlich sicher auf die spektakuläre Achterbahn "Maximus - Der Flug des Wächters" mit ihrem Himmelslöwen aus Lego-Steinen. 686.000 dieser kleinen Klötzchen formen das fast fünf Meter hohe und insgesamt knapp drei Tonnen schwere Fantasiewesen, erklären die Legoland-Pressesprecher Lena Erhardt und Joel De Young. Es sind die Details, die den Löwen am Eingangsbereich des neuen Achterbahn-Bahnhofs zu einem echten Hingucker machen - von den strahlend blauen Augen bis hin zur typischen Löwenmähne. Zusammengebaut wurde die Figur in Tschechien, im Legoland wurde aus den beiden Teilen dann der riesige Himmelslöwe.

Der Himmelslöwe Maximus ist Namensgeber für den Wing Coaster im Legoland Günzburg. Foto: Bernhard Weizenegger

In Mythica werden 14 Lego-Modelle stehen, das kleinste davon ist eine 21-Kilogramm schwere Eule. Zu den fantasievollen und kunterbunten Mythica-Bewohner zählen auch ein Hund mit Pfauenfedern, ein Baby-Lava-Drache und ein Blümchennashorn. Die meisten Figuren kamen vergangene Woche nach Günzburg; sie stehen sicher verpackt auf der Baustelle und werden nächste Woche auf ihren vorgesehenen Positionen aufgestellt. Eine Figur ist aber bereits am richtigen Ort - eine mehrere Meter hohe Seeschlange.

Wing Coaster in Günzburg ist bis zu 54 Stundenkilometer schnell

Dieses Modell besteht nicht aus den normalen Legosteinen, sondern aus hochskalierten Klötzchen. Die Helix des Wing Coasters schlängelt sich an der grimmig dreinschauenden Seeschlange vorbei und wird den Gästen der weltweit ersten Legoland-Flügelachterbahn vermutlich viel Freude bereiten. Die Achterbahn wird gleich zu Beginn der Fahrt auf die Maximalhöhe von 17 Metern gezogen, unterwegs geht es in einen Korkenzieher, wo die Gäste kurzzeitig über Kopf fahren. Eine solche Über-Kopf-Fahrt gibt es im Legoland Günzburg bislang bei keiner Attraktion. Die Fahrt der 457 Meter langen Strecke wird in 77 Sekunden zurückgelegt. Es wirken Kräfte bis zu 2,2 g, die Spitzengeschwindigkeit beträgt 54 Stundenkilometer.

Lesen Sie dazu auch

Die Testfahrten begannen am 14. Januar. Als einer der beiden Züge zum ersten Mal auf den Schienen unterwegs war, stieß Projektleiter Oßwald einen Freudenschrei aus. Die ganze Last der langen Vorbereitungen sei in diesem Moment von ihm abgefallen, erklärt er. Inzwischen sind seiner Schätzung nach etwa 500 Fahrten absolviert, viele weitere stehen noch an.

Im neuen Wing Coaster fahren derzeit nur Dummys mit. 20 Personen haben im regulären Betrieb auf jedem der beiden Züge Platz. Foto: Bernhard Weizenegger

Immer wieder werden die ermittelten Daten genauestens überprüft, die Belastung des Wing Coasters verändert. Mal sind auf den mehr als elf Meter langen und etwa 5,4 Meter breiten Zügen alle 20 Plätze belegt, dann wird nur punktuell belastet oder eine komplette Seite. Natürlich finden diese Fahrten, so lange der TÜV die Bahn nicht abgenommen hat, nur mit speziellen und 70 Kilogramm schweren Dummys statt. Und das auch nur, wenn es das Wetter zulässt. Denn bei Minusgraden, Eis, zu viel Wind oder Regen steht die Achterbahn aus Sicherheitsgründen still. "Aber wir hoffen natürlich, dass die Achterbahn bei der Eröffnung immer fährt und voll besetzt ist", sagt ein gut gelaunter Oßwald und lacht.

Fire & Ice Towers ist neben der Achterbahn das zweite neue Fahrgeschäft

Damit auch die Gäste im Legoland beim Warten auf die rasante Überraschung gut gelaunt sind, ist der Wartebereich im Freien mit Sonnensegeln ausgestattet. Kurz bevor es in die Achterbahn geht, sind im Inneren des Gebäudes kleinere Lego-Modelle ausgestellt und auf einem Monitor wird die Geschichte von Lego Mythica erzählt. Neben dem Wing Coaster, den Lego-Modellen und dem Spielplatz gibt es in Mythica noch das Fahrgeschäft "Fire & Ice Towers". Zwei Türme ragen 13 Meter in die Höhe, die Fahrt geht maximal elf Meter über den Boden. Das Fahrgeschäft dreht sich in gemächlichem Tempo, während es nach oben fährt. Immer wieder gibt es einen kurzen Fall – auch Drop genannt. In „Mythica Creazone“ können die Besucher selbst mit Legosteinen kreative Figuren bauen. In den nächsten drei Wochen ist das Legoland aber noch fest in der Hand der Bauarbeiter.