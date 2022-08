Exklusive Führung für das Volksfest in Günzburg zu gewinnen

Einen Blick hinter die Kulissen des Volksfests können Leserinnen und Leser gewinnen. Was bei der Führung am Dienstag, 16. August, alles geboten sein wird.

Sie möchten die Betriebe und das Leben von Schausteller-Familien näher kennenlernen sowie Einblicke in die Technik großer Fahrgeschäfte erhalten? Wie viel Arbeit steckt eigentlich hinter dem Vergnügen auf dem Volksfest? Wie viel kostet ein Fahrgeschäft? Wie viele Anhänger braucht es, um ein großes Fahrgeschäft zu transportieren? Das alles bietet die Backstage-Tour während des Günzburger Volksfests am Dienstag, 16. August. Und mit etwas Glück können Sie an dieser exklusiven Führung teilnehmen.

Seit einigen Jahren bietet die Stadt Günzburg zusammen mit dem Festzeltbetreiber und einigen Schaustellerinnen und Schaustellern dieses besondere Erlebnis an. Die Nachfrage nach diesem Blick hinter die Kulissen ist jedes Jahr hoch. Insgesamt 25 Plätze werden an Leserinnen und Leser der Günzburger Zeitung vergeben. Und so können Sie an der Backstage-Tour teilnehmen:

Hintergründe und Einblicke zu Fahrgeschäften und Buden in Günzburg

Am Donnerstag, 11. August, ist unser Glückstelefon zwischen 10 und 10.30 Uhr geschaltet. Rufen Sie in diesem Zeitraum unter der Telefonnummer 08221/91752 an, die ersten Anruferinnen und Anrufer gewinnen. Es können sich Einzelpersonen ebenso bewerben wie Paare oder Familien. Geboten wird ein Rundgang über den Festplatz mit Informationen zu einzelnen Schaustellerinnen und Schaustellern. Es gibt Hintergründe, Einblicke und Geschichten zu den Fahrgeschäften und Buden.

Und natürlich darf auch eine kostenlose Fahrt mit den Geschäften nicht fehlen, erzählt Volksfestmanagerin Georgine Fäßler, die an der Führung ebenfalls teilnimmt und Fragen beantwortet. Zwischen 90 und 120 Minuten dauert der Rundgang – je nachdem wie viele Schaustellerinnen und Schausteller mitmachen. Sicher ist, dass es danach im Festzelt eine leckere Brotzeitplatte gibt, die vom Festwirt gesponsert wird, ein Getränk gibt es kostenfrei von der Stadt Günzburg.

Die exklusive Führung startet am Dienstag, 16. August, um 16 Uhr. Der genaue Treffpunkt wird den Gewinnerinnen und Gewinnern am Telefon mitgeteilt. Die Backstage-Tour findet übrigens bei fast jedem Wetter statt. "So lange es keine Unwetterwarnung und Sicherheitsbedenken gibt, können wir die Führung auch durchführen", versichert Fäßler.