Günzburg

vor 18 Min.

Expertin spricht über die Gefahren der Schlafapnoe

Vortrag des Seniorenbeirats Günzburg über Schlafapnoe mit der leitenden Oberärztin der Rehaklinik in Ichenhausen Dr. Hannelore Hösch (Foto mit Günther Geiger).

Plus Wie gefährlich lautes Schnarchen und Atemaussetzer in der Nacht sein können, berichtete in Günzburg die Leiterin des Schlaflabors der Fachklinik Ichenhausen.

Von Claudia Jahn Artikel anhören Shape

Die leitende Oberärztin der Rehaklinik in Ichenhausen, Dr. Hannelore Hösch, beschäftigt sich mit den unterschiedlichen Ursachen von Schlafstörungen seit über 20 Jahren. Über die weitreichenden Folgen und Behandlungsmöglichkeiten berichtete sie in einem Vortrag, zu dem der Seniorenbeirat der Stadt Günzburg ins Forum am Hofgarten eingeladen hatte.

