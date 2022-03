Fahranfänger zeigt der Polizei in Günzburg den falschen Führerschein

Die Polizei kontrollierte in Günzburg einen 19-Jährigen. Dieser fuhr unter dem Einfluss von Alkohol und zeigte den Beamten den Führerschein des Beifahrers.

Beamte der Polizeiinspektion Günzburg führten am Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr eine Verkehrskontrolle in der Wilhelm-Maybach-Straße in Günzburg durch. Hierbei konnte bei einem 19-jährigen Fahranfänger zunächst Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemtest bestätigte den Verdacht einer Fahrt unter Alkoholeinfluss. Folglich erwartet den 19-Jährigen ein Fahrverbot von mindestens einem Monat.

Ein Monat Fahrverbot für Fahranfänger in Günzburg

Der junge Mann händigte den Streifenbeamten zudem bei der Kontrolle zunächst den Führerschein des Beifahrers aus. Diese erkannten das Täuschungsmanöver, sodass gegen ihn zusätzlich ein Verfahren wegen Missbrauchs von Ausweispapieren eingeleitet wurde. (AZ)