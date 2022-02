Fahranfängerin übersieht Radfahrer in Günzburg und verletzt ihn bei Unfall

Buchstäblich vom Rad geholt wird in Günzburg ein 44-jähriger Fahrradfahrer. Er hat Vorfahrt, doch eine Fahranfängerin übersieht ihn - mit schmerzhaften Folgen.

Der Zusammenstoß von einem Auto mit einem Fahrrad geht meist schmerzhaft aus. So auch in Günzburg am Samstagnachmittag auf der Kreuzung Schlachthausstraße/Pfarrhofplatz. Laut Polizei wollte gegen 16 Uhr eine 18-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen vom Pfarrhofplatz nach links in die Schlachthausstraße abbiegen. Dabei kam ihr ein 44-jähriger Fahrradfahrer entgegen, der die Kreuzung vom Stadtberg kommend geradeaus in Richtung Pfarrhofplatz überquerte.

Rettungswagen bringt Fahrradfahrer nach Unfall in Günzburg ins Krankenhaus

Die 18-Jährige missachtete bei ihrem Abbiegevorgang die Vorfahrt des entgegenkommenden Fahrradfahrers und es kam zum Zusammenstoß. Der 44-Jährige stürzte bei dem Aufprall und zog sich mehrere Schürfwunden und Hämatome zu. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 4000 Euro. Gegen die 18-jährige Fahranfängerin leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ein. (AZ)