Fahrer kracht in offene Tür eines geparkten Autos: 20.000 Euro Schaden

Ein Autofahrer parkt seitlich in der Bahnhofstraße in Günzburg. Beim Aussteigen übersieht er ein herannahendes Auto – es kommt zu einem Zusammenstoß.

Ein Autofahrer hat am Freitagvormittag sein Fahrzeug in der Bahnhofstraße in Günzburg in einer Parkbucht geparkt, die parallel zur Fahrbahn verläuft. Beim Aussteigen aus seinem Auto übersah er, so der Bericht der Polizei, einen von hinten auf der Bahnhofstraße herannahenden Pkw.

Hoher Sachschaden am Auto nach Parken in der Bahnhofstraße

Der Fahrer dieses Autos fuhr in die geöffnete Fahrertüre des geparkten Fahrzeuges. Bei diesem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. (AZ)