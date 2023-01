Günzburg

vor 31 Min.

Fahrer muss in Günzburg ausweichen und beschädigt Verkehrsschild

Der Fahrer eines Jeep Wrangler reagiert am Sonntag in Günzburg schnell: Um einen Unfall zu vermeiden, nimmt er Blechschaden in Kauf. Der Verursacher flüchtete.

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Sonntag gegen 15 Uhr in Günzburg sucht die Polizei nach Zeugen. Demnach soll in der Ulmer Straße ein Jeep Wrangler von einem weißen Auto derart bei einem Spurwechsel von der Linksabbiegespur auf die Geradeausspur auf Höhe der Kreuzung Schlachthausstraße geschnitten worden sein, dass ein Zusammenstoß beider Fahrzeuge nur durch ein Ausweichen des Jeeps nach rechts verhindert werden konnte. Dabei prallte der Geländewagen allerdings gegen ein Verkehrszeichen und beschädigte dieses. Das weiße Verursacherfahrzeug wurde nicht angehalten und fuhr Richtung Leipheim weiter. Bis auf die Anfangskennzeichnung des Nummernschildes mit „DLG“ ist vom Fahrzeug und dessen Fahrer bislang nichts bekannt. Aufmerksame Verkehrsteilnehmer, die diese Situation beobachtet haben und Hinweise auf das Auto und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)

