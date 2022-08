Fahrer streift Tretrollerfahrer in Günzburg und verschwindet

Ein 20-Jähriger fährt mit einem Tretroller in Richtung Günzburger Stadtmitte, als er von einem Motorrollerfahrer überholt wird und stürzt. Er verletzt sich.

Ein 20-Jähriger ist mit seinem Tretroller am Montag gegen 16 Uhr auf dem Rad-/Fußweg, der parallel zur Augsburger Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte verläuft, gefahren. Etwa auf Höhe eines Autohauses wurde er von dem Fahrer eines Motorrollers überholt. Das berichtet die Polizei. Dabei streifte der Motorrollerfahrer den 20-Jährigen, der daraufhin stürzte. Der bislang unbekannte Fahrer des Motorrollers hielt laut Polizeibericht nicht an, sondern entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Der junge Rollerfahrer wird beim Unfall in Günzburg verletzt

Der 20-Jährige wurde bei dem Sturz leicht verletzt. Zeugen und Zeuginnen, die den Unfall beobachtet haben und/oder Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, unter der Telefonnummer 08221/9190, in Verbindung zu setzen. (AZ)