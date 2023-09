Fahrerflucht in der Augsburger Straße: Wer hat etwas gesehen?

Ein bisher unbekannter Täter verursachte an der Tür eines BMWs einen Schade. Statt den Fahrer oder die Polizei zu informieren, machte er sich aus dem Staub.

Am gestrigen Dienstag zwischen 10.45 und 12.15 Uhr ist es in der Augsburger Straße, auf einem Parkplatz hinter einem Pizza-Lieferdienst, zu einer Unfallflucht gekommen. Dabei wurde laut Polizeibericht ein schwarzer SUV der Marke BMW von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer an der rechten hinteren Fahrzeugtür beschädigt. Der Verursacher hinterließ keine Nachricht am Fahrzeug und meldete sich auch nicht bei der Polizei. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können oder den Zusammenstoß beobachtet haben werden gebeten, sich bei der Polizei Günzburg unter der Rufnummer 08221 9190 zu melden. (AZ)