Fahrerflucht in Wasserburg: Polizei sucht Zeugen

Bei einem Unfall am Freitagabend in Wasserburg ist ein Schaden von mindestens 1000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei war ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der Bubesheimer Straße unterwegs und wollte nach rechts in die Ortsstraße einbiegen. Dabei nahm das Fahrzeug einen zu großen Bogen und touchierte das Auto einer an der Ampel wartenden 47-jährigen Frau. Im Anschluss setzte der Unbekannte seine Fahrt unvermittelt fort in Richtung Günzburger Innenstadt. Am Fahrzeug der Frau entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Aber auch das flüchtige Fahrzeug müsste im Frontbereich auf der linken Seite Beschädigungen aufweisen.

Von dem Auto ist lediglich bekannt, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um ein größeres Auto der Marke Mercedes-Benz handeln soll. Das Modell und die Farbe des Fahrzeugs sind nicht bekannt, so die Polizei. Ebenso ist keine Fahrerbeschreibung vorhanden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich telefonisch unter 08221/9190 bei der Polizei zu melden. (AZ)