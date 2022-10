Fahrerin rutscht von Bremse und verursacht Unfall in Günzburg

Eine Autofahrerin muss an einer Kreuzung in Günzburg abbremsen und rutscht dabei ab. Sie kommt auf das Gaspedal und verursacht einen Unfall.

Eine Autofahrerin hat am Montagabend einen Verkehrsunfall in der Ichenhausener Straße in Günzburg verursacht. Nach Angaben der Polizei musste sie hinter einem vorausfahrenden Fahrzeug abbremsen. Die Fahrerin rutschte dabei vom Bremspedal ab und kam anschließend versehentlich aufs Gaspedal. Dann wich sie nach rechts aus, um einen Zusammenstoß mit dem vorausfahrenden Fahrzeug zu vermeiden. Trotzdem streifte sie noch das vorausfahrende Fahrzeug. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. (AZ)