Fahrerin verwechselt in Günzburg die Ampeln

Eine Autofahrerin gibt an einer Günzburger Kreuzung Gas, obwohl ihre Ampel auf Rot steht, und verursacht einen Unfall.

Eine Autofahrerin stand am frühen Freitagvormittag in Günzburg an einer roten Ampel an der Kreuzung Augsburger Straße/Tulpenstraße, Fahrtrichtung Nornheim. Sie wollte die Kreuzung geradeaus überqueren. Als die Ampel für Rechtsabbieger auf Grün schaltete, fuhr die Frau verbotswidrig bei Rot los, da sie irrtümlich annahm, dass das Grünlicht für sie gelte. Dabei kollidierte sie mit einem querenden Autofahrer, der aus der Tulpenstraße kam und Grünlicht hatte. Glücklicherweise, so die Polizei, sei bei dem Unfall niemand verletzt worden. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 11.000 Euro. (AZ)