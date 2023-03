Fahrgast wird im Zug ausfällig: Polizei erwartet ihn am Bahnhof

Die Polizei muss ausrücken, da sich ein Mann in einem Zug zwischen Krumbach und Günzburg daneben benimmt. Was ihm jetzt droht.

Am Freitagnachmittag ist bei der Polizeiinspektion Günzburg eine Mitteilung eingegangen, dass sich auf der Bahnstrecke von Krumbach nach Günzburg ein Mann im Zug befinde, der sich gegenüber einem anderen Fahrgast ungebührlich verhalte und diesen beleidigt habe. Der 68-Jährige Mann wurde von einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Günzburg am Bahnhof Günzburg in Empfang genommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung eingeleitet, teilt die Polizei mit. (AZ)