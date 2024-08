Fahrrad löst Taucheinsatz in der Donau bei Günzburg aus

Ein Fahrrad in der Donau bei Günzburg hat am Dienstag einen Taucheinsatz ausgelöst. Nach Angaben der Polizei fischte ein Angler am Dienstagabend mehrere Folienreste unter einer Donaubrücke heraus. Da die Folie an einem schwereren Gegenstand auf dem Grund hing, wurden mehrere Hilfsorganisationen hinzugezogen, um den Gegenstand zu identifizieren. Ein Einsatztaucher konnte schließlich den Gegenstand als Fahrrad identifizieren. (AZ)