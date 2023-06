Fahrraddiebe schlagen wieder am Bahnhof in Günzburg zu

Die Polizei sucht nach Zeugen und verweist auf das neue Fahrradparkhaus als sichere Abstellmöglichkeit für Reisende.

Bereits zum wiederholten Mal wurde ein Fahrrad am Bahnhof gestohlen. Diesmal gelangten die Diebe in den Besitz eines hochpreisigen E-Bikes der Marke Cube. Dieses wurde von der Besitzerin am Samstagnachmittag am Fahrradständer abgestellt. Als die Frau am Montagmittag zurückkam, war das Schloss aufgebrochen und das Rad weg. Auch hier richtet sich der Aufruf der Polizei an aufmerksame Mitbürger, die Hinweise zum Verbleib des Rades oder zu verdächtigen Personen geben können. In diesem Fall wird um Kontaktaufnahme mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 gebeten.

Fahrradparkhaus soll Diebstähle verhindern

In diesem Zusammenhang möchte die Polizeiinspektion Günzburg auf das neue städtische Fahrradparkhaus am Bahnhof erinnern. Die Stadt Günzburg hat damit eine Möglichkeit geschaffen, dass Pendler, Ausflügler und Reisende ihre Fahrräder gesichert vor Diebstahl oder Vandalismus und zudem wettergeschützt abstellen können. Es sind 48 Stellplätze in der Sammelschließanlage vorhanden. Die Abstellanlage, die sich gegenüber dem Bahnhofsvorplatz befindet, hat eine Videoüberwachung. Nähere Informationen gibt es auf der Homepage der Stadt Günzburg unter dem Begriff Fahrradsammelschließanlagen. (AZ)