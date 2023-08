Günzburg

vor 34 Min.

Fahrraddiebstähle am Bahnhof: Die Aufklärungsquote ist unterirdisch

Plus In diesem Jahr wurden in Günzburg 59 Räder gestohlen, die Mehrzahl davon am Bahnhof. Die Polizei nennt Details und gibt mit Experten Tipps für mehr Sicherheit.

Von Michael Lindner Artikel anhören Shape

Sommerzeit ist Diebstahlzeit – das gilt zumindest für Fahrräder. Bei gutem Wetter sind immer mehr Menschen mit dem Rad unterwegs. Doch steigen die Temperaturen, nehmen auch Fahrraddiebstähle zu. Der Brennpunkt im nördlichen Landkreis Günzburg ist dabei die Große Kreisstadt – vor allem der Bahnhof. Die Polizei gibt nun einen tiefen Einblick in die Problematik, spricht über den hohen Beuteschaden und gibt mit Experten mehrere Tipps, wie man sich vor einem Diebstahl schützen kann.

44.000 Euro – so hoch ist der finanzielle Schaden in diesem Jahr in Günzburg durch Fahrraddiebstähle. Die Spanne reicht von 50-Euro-Rädern bis zum 8000-Euro-Luxus-Rad, erzählt die stellvertretende Dienststellenleiterin der Polizeiinspektion Günzburg Diana Oswald. In den ersten acht Monaten dieses Jahres wurden in ihrem Dienststellenbereich 72 Fahrräder gestohlen. 59 dieser Diebstähle geschahen in Günzburg, allein 37 davon in den Monaten Juni und Juli. Als Brenn- beziehungsweise Schwerpunkt bezeichnet Oswald den Bahnhof Günzburg samt sein Umfeld: 32 Fahrräder wurden dort gestohlen – und das sind nur die gemeldeten Fälle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen