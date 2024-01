Fahrradfahrer stößt mit Auto zusammen

Ein Radler will einen Kreisverkehr in Günzburg queren und missachtet die Vorfahrt eines Autos. Bei dem Unfall wird der Mann leicht verletzt.

Am späten Dienstagnachmittag ereignete sich an einem Kreisverkehr in der Dillinger Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 36-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Der 36-Jährige befuhr laut Polizei den Radweg parallel zur B16 in Günzburg in Richtung Kreisverkehr. Zeitgleich befuhr ein 34-jähriger Autofahrer die Dillinger Straße, ebenfalls in Richtung des Kreisverkehrs.

Der Radfahrer querte am Kreisverkehr die Fahrbahn, obwohl er an dieser Stelle, durch Verkehrszeichen angeordnet, die Vorfahrt hätte gewähren müssen. Der Autofahrer, der in den Kreisverkehr einfahren wollte, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Radler zusammen. Der stürzte auf die Motorhaube des Fahrzeuges und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Am Auto entstanden Dellen auf der Motorhaube und Kratzer im Bereich des Kotflügels, der Sachschaden beläuft sich auf circa 1500 Euro. (AZ)