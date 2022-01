Fahrradfahrer übersieht in Günzburg ein Auto und stürzt

Ein 63-jähriger Radfahrer übersieht in Günzburg beim Abbiegen ein vorfahrtsberechtigtes Auto. Der darauf folgende Unfall geht glimpflich aus.

Da waren etliche Schutzengel am Werk: Am frühen Montagabend fuhr ein 63-Jähriger mit seinem Fahrrad im Kötzer Weg. An der Einmündung zur Königsberger Straße übersah er laut Polizei einen auf der Königsberger Straße herannahenden vorfahrtsberechtigten Wagen, der von einer 28-Jährigen gefahren wurde.

Unfall in Günzburg: Radfahrer übersieht Auto auf Königsberger Straße

Zwischen dem Radfahrer und dem Auto kam es zum Zusammenstoß. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde der Radfahrer nicht verletzt, der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. (AZ)