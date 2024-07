Fahrradfahrer wird bei Unfall in Günzburg verletzt und radelt davon

Ein Fahrradfahrer ist bei einem Unfall in Günzburg leicht verletzt worden und anschließend mit dem Fahrrad vom Unfallort davon geradelt ohne seinen Namen zu nennen. Nun sucht die Polizei Zeugen und den Radfahrer. Laut Pressebericht wollte am Mittwoch, kurz nach 12 Uhr, eine 58-jährige Autofahrerin von der Robert-Koch-Straße nach links in die Augsburger Straße, Fahrtrichtung Burgau, einbiegen. Dabei kam ihr aus der gegenüberliegenden Kantstraße ein Fahrradfahrer entgegen, der offenbar die Augsburger Straße überqueren wollte. Nachdem die Frau abgebogen war, sah sie im Rückspiegel, wie der Fahrradfahrer auf der Straße lag, einen Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrrad hatte die Fahrerin aber nicht wahrgenommen. Sie hielt an und kümmerte sich um den Radfahrer, der eine Schürfwunde am Arm davongetragen hatte. Der Mann wollte aber weder eine Verständigung des Rettungsdienstes, noch der Polizei, setzte sich ohne Nennung seines Namens auf sein Fahrrad und fuhr davon. Eine genauere Beschreibung des Fahrradfahrers liegt momentan nicht vor. Er war mit einem roten Rennrad unterwegs. Zur Aufklärung des Unfalls sucht die Polizei Günzburg daher nun Zeugen, aber auch den am Unfall beteiligte Radfahrer. Telefon: 08221/9190. (AZ)

