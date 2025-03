Fahrradfahrerin bei Unfall mit Autofahrerin gestürzt

Eine 69-jährige Frau ist am Dienstagmittag mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg der Reindlstraße gefahren. Zeitgleich wollte eine 65-jährige Frau mit ihrem Pkw aus einem Grundstück in die Reindlstraße einbiegen. Dabei übersah sie nach Angaben der Polizei Günzburg die Radlerin auf dem Gehweg und es kam zum Zusammenstoß. Beim Sturz vom Rad zog sich die Seniorin leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. (AZ)

