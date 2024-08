Fahrräder am Bahnhof beschädigt: Hier können sich die Besitzer hinwenden

Wie die Stadtverwaltung Günzburg mitteilt, sind einige wenige Fahrräder am Bahnhof Günzburg beschädigt worden. Die etwa fünf Fahrräder waren neben der Fahrradsammelschließanlage an der sogenannten Küchlemauer abgestellt und sind am Freitagmittag, 16. August, vom Bauhof abgeholt worden. Wer sein dort abgestelltes Fahrrad vermisst, kann sich an den Bauhof unter der Mailadresse bauhof@rathaus.guenzburg.de wenden. (AZ)

