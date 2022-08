Die Polizei sucht Zeugen: In den letzten Tagen wurden zwei Fahrräder im Landkreis Günzburg gestohlen.

In der vergangenen Woche wurde in Günzburg und Burgau jeweils ein Fahrrad gestohlen. Laut Angaben der Polizei wurde das am Bahnhof Burgau abgesperrte Trekkingrad der Marke "Viktoria", im Wert von ungefähr 100 Euro am Donnerstag, den 18.08.2022, entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Burgau unter der Telefonnummer 08222/96900 zu melden.

Ein weiß-blaues Fahrrad der Marke Atlanta, im Wert von etwa 200 Euro, wurde am Bahnhof Günzburg im Zeitraum vom 21.08.2022, 18.30 Uhr, bis 22.08.2022, 7.15 Uhr, gestohlen. Zeugen, die Angaben zum Täter oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich bei der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/9190, melden. (AZ)