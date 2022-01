Fahrzeug fängt in Günzburg auf dem Hof eines Autohauses Feuer

Schneller als die Feuerwehr löschten die Mitarbeiter eines Autohauses in Günzburg den Brand eines Fahrzeugs auf dem Firmengelände.

In Günzburg geriet auf dem Gelände eines Autohauses in der Heidenheimer Straße Mittwochnachmittag ein Auto in Brand. Die Mitarbeiter des Autohauses konnten das Feuer löschen, bevor die verständigte Feuerwehr Günzburg eintraf.

Vermutlich technischer Defekt: Auto brennt bei Günzburger Autohaus

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen entstand der Brand aufgrund eines technischen Defektes am Fahrzeug. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. (AZ)