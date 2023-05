Fallschirmspringerin landet im Baum und wird schwer verletzt

Eine Fallschirmspringerin ist in Günzburg in einen Baum gefallen und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Dabei galt sie als erfahren.

Am Samstagmittag kam es am Flugplatz Günzburg zu einem Unfall bei einem Fallschirmsprung. Gegen 11.30 Uhr wollte eine 29-jährige Fallschirmspringerin auf dem Flugplatz im Zielbereich für Fallschirmspringer landen. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte die erfahrene Fallschirmspringerin mit einem Baum am Rand des Flugplatzes.

Die 29-Jährige ist nach dem Unfall am Samstag aber nicht in Lebensgefahr, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie wurde durch den Rettungsdienst ins Bundeswehrkrankenhaus nach Ulm gebracht. Warum die Frau im Baum landete, ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Polizei. (AZ)