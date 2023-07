Falsche Polizeibeamte waren in Günzburg unterwegs

Eine Schülerin wird in der Ichenhauser Straße von zwei Männern angesprochen, die aus einem Auto mit Blaulicht steigen. Bei den Männern handelte es sich um falsche Polizeibeamte.

Am Mittwochabend wurde eine Schülerin einer vermeintlichen Polizeikontrolle unterzogen. Das Mädchen war als Fußgängerin entlang der Ichenhauser Straße unterwegs. Aus einem weißen Audi Q2 mit aufgesetztem Blaulicht stiegen zwei junge Männer mit gelber und oranger Warnweste aus. Sie forderten laut Polizeibericht die junge Frau zum Aushändigen eines Ausweisdokumentes aus und gaben als Grund eine polizeiliche Fahndung nach einer Person an.

Bei den beiden Männern handelte es sich nicht um richtige Polizeibeamte. In diesem Zusammenhang sucht die Polizeiinspektion Günzburg nach Zeugen, denen am Mittwoch, 19. Juli, in den Abendstunden besagter weißer Audi aufgefallen ist. Dieser hatte ein aufgesetztes leuchtendes Blaulicht mit einem sirenenähnlichen, leisen Geräusch. Die beiden Männer waren jüngeren Alters. Hinweise werden unter der Telefonnummer 08221/919-0 entgegengenommen. (AZ)